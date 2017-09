Kat zit vast in conservenblik in Doetinchem

DOETINCHEM - Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk waarschuwt mensen geen afval te laten slingeren omdat dieren er verstrikt in kunnen raken. Woensdag moesten de medewerkers uitrukken voor een kat die met zijn kop vast zat in een conservenblikje.

'Deze kat had mogelijk wat lekkers geroken in dit lege conservenblik en heeft zijn kopje erin gestoken', zegt de dierenambulance. 'Helaas kon het dier zichzelf niet meer bevrijden.' Voorbijganger Dries zag dat het beestje aan Den Ooimanlaan in Doetinchem in paniek raakte en alarmeerde direct de dierenambulance.



De collega’s van de locatie in Doetinchem waren snel ter plaatse en hebben de kat bevrijd van het blik. 'Dries heeft zijn hulp aan de kat wel moeten bekopen met een aantal fikse krabben.' Na de bevrijding ging de kat er als een haas vandoor.