'Media-aandacht zorgt voor meer autobranden Culemborg'

Foto: Bart Meesters

CULEMBORG - De media-aandacht voor de reeks autobranden in Culemborg lijken de dader of daders in de kaart te spelen. Dat zeggen politie, justitie en de burgemeester van Culemborg in een verklaring. Waar de bewering op gebaseerd is, wordt niet verder toegelicht.

Deze week was er in Culemborg brand in zeker vijf auto's. Daarmee komt het totale aantal autobranden in 2016 en 2017 op meer dan zestig. Afgelopen nacht bleef het voor zover bekend rustig. In de verklaring staat ook dat er inmiddels extra maatregelen zijn genomen om de daders zo snel mogelijk op te sporen. Welke maatregelen dat zijn, wordt niet bekendgemaakt. Politie, justitie en de gemeente zeggen dat het oplossen van de autobranden absolute prioriteit heeft en roepen inwoners die meer informatie hebben zich te melden. Ook wordt inwoners gevraagd zich aan te sluiten bij een Whatsappgroep in de buurt. Zie ook: Het houdt maar niet op: voor derde nacht op rij autobranden in Culemborg

