Emile Ratelband wil officieel 20 jaar jonger worden

ARNHEM - Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband (68) heeft het college van burgemeester en wethouders van Arnhem een brief gestuurd met daarin het verzoek of zijn leeftijd met 20 jaar verlaagd kan worden. Je kunt bij de burgerlijke stand je geslacht en je naam laten veranderen, maar niet je leeftijd. En daar is de Arnhemmer het niet mee eens.

'Vandaag heb ik voor de spiegel besloten dat ik 48 jaar oud ben', schrijft Ratelband op Facebook. 'Niet omdat ik bang ben om oud te worden, maar omdat ik nog heel lang optimaal van het leven wil genieten. Ik zeg mijn AOW ook op.'

Nu voegt hij de daad bij het woord en heeft hij zijn verzoek officieel ingediend bij de burgerlijke stand.

Ratelband schrijft in zijn eerdere bericht dat veel mensen gediscrimineerd worden omwille van hun leeftijd. 'Zie bijvoorbeeld de hoge werkloosheid boven de 55 jaar. Fake it untill you make it', schrijft hij.

Hij deed de brief dinsdag op de post, het is nog niet bekend of het college akkoord gaat met de leeftijdsverlaging.