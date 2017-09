Hardloopster (22) overleden na aanrijding

Het viaduct van de A50 - Foto: Google Street View

NIFTRIK - Een 22-jarige vrouw uit de gemeente Oss is woensdag om het leven gekomen na een ongeluk in Niftrik. Ze was aan het hardlopen toen ze werd aangereden en raakte zwaargewond. Later op de dag overleed ze in het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant.

De vrouw werd aangereden door een auto op de Maasbandijk, vlakbij het viaduct van de A50. Na het ongeluk kwam er een traumahelikopter ter plaatse. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer, maar in het ziekenhuis overleed de vrouw alsnog aan haar verwondingen. De politie onderzoekt naar de toedracht van het ongeluk.