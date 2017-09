Auto in vlammen op in Rheden

Foto: Martin Heitink

RHEDEN - In de nacht van woensdag op donderdag is aan de Grada Vleemingstraat in Rheden een auto in vlammen opgegaan. De auto die ernaast stond raakte zwaar beschadigd.

De brand werd rond 01.00 uur ontdekt. De brandweer kreeg volgens getuigen het vuur lastig onder controle omdat de benzinetank in brand stond. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend. Culemborg Voor zover bekend waren er afgelopen nacht voor het eerst deze week geen autobranden in Culemborg. De afgelopen anderhalf jaar gingen daar zeker 60 auto's in vlammen op. De dader of daders zijn nog altijd niet gepakt.