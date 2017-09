'Geef geen pgb meer aan kwetsbare cliënten'

NIJMEGEN - Kwetsbare cliënten moeten hun eigen pgb niet langer zelf gaan beheren. Dat vindt wethouder Bert Frings van de gemeente Nijmegen. 'Cliënten met een licht verstandelijke beperking of een psychische beperking zijn een hele kwetsbare doelgroep. Die moet je wat mij betreft niet met een pgb opzadelen.'

Volgens Frings is deze doelgroep een makkelijke prooi voor malafide zorgorganisaties. Hij wil hier binnenkort over discussiëren in de raad.

Frings doet de uitspraak naar aanleiding van de aangifte die de gemeente deed tegen zorginstelling Rigtergroep. Volgens de gemeente is er gefraudeerd, omdat een deel van het pgb is aan huur besteed.

De cliënten van Rigtergroep hadden allemaal een persoonsgebonden budget. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de indicatie van een cliënt. Het kan per cliënt om 30.000 euro per jaar gaan, maar ook het dubbele is mogelijk.



Voorwaarde voor het krijgen van een pgb is dat je zelf verantwoordelijk bent voor de zorg die je inkoopt en dat je dit budget ook zelf kunt beheren. Maar in de praktijk is het vaak zo dat zorgaanbieders niet alleen de zorg bieden, maar ook het pgb regelen en soms zelfs beheren.

Cliënten hebben vaak geen idee

Omroep Gelderland sprak de afgelopen jaren met kwetsbare cliënten die via pgb zorg krijgen bij verschillende zorginstellingen. En uit deze verhalen komt naar voren dat cliënten vaak zelf niet weten hoe hoog hun pgb is, hoeveel ze maandelijks betalen voor zorg en ze weten ook niet waaraan het geld is besteed.

Niet alle cliënten hoeven uren af te tekenen en als er een bewindvoerder in het spel is, controleert deze vaak ook niet of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd. Familie van cliënten is in de gevallen waar het misgaat zelf niet in staat om een pgb te beheren en controleren of is onvoldoende op de hoogte van de regelgeving.

Niet durven klagen

Dit betekent dat zorgaanbieders vaak vrij spel hebben in het declareren van zorg, totdat er iemand aan de bel trekt. Maar het probleem is dat veel cliënten niet durven klagen, omdat ze voor een klein bedrag een woning kunnen huren die ze normaal niet zouden kunnen betalen. Vaak hebben ze al veel meegemaakt, waardoor ze blij zijn dat ze sowieso een dak boven hun hoofd hebben.

In het geval van Rigtergroep waren er uiteindelijk wel klokkenluiders. De gemeente Nijmegen kreeg klachten binnen van cliënten, ex-cliënten, personeel en oud-personeel. De gemeente besloot een onderzoek te starten, viel binnen bij Rigtergroep om de administratie in beslag te nemen en kwam na een jaar onderzoek tot de conclusie: er is te weinig zorg geleverd en een deel van het pgb is aan huur besteed.

'Zorgmaffia'

Dat mag niet en daarom deed de gemeente in juli van dit jaar aangifte bij de politie. Fractievoorzitter van de SP, Hans van Hooft, noemt zorginstellingen als Rigtergroep zorgmaffia. 'Goedkoop verhuren en pgb cashen. Ik wil dat er onderzoek komt naar alle bedrijven die zo werken.'

Wethouder Frings erkent dat de meeste klachten die binnenkomen over pgb-constructies gaan. Maar volgens hem vraagt het om gedegen onderzoek om ook echt fraude vast te kunnen stellen. 'Dat kun je niet op de achterkant van een sigarendoos zomaar even uitrekenen en vaststellen.'

Ook raadslid John Brom van Stadspartij DNF wil de zorgmaffia met pek en veren de stad uitjagen. Hij wil verder dat er een duidelijke scheiding komt tussen een zorgbedrijf en een bewindvoerder, zodat een zorgaanbieder niet meer het volledige beheer kan hebben over een pgb.

Wethouder Frings liet gisteren weten dat de helft van de cliënten van Rigtergroep inmiddels geen pgb meer heeft. Zij hebben een nieuwe zorgoplossing gevonden via het zogenoemde zorg in natura. Hierdoor heeft de gemeente meer bevoegdheden als er reden is om in te grijpen.

Rigtergroep ontkent beschuldigingen



De advocaat van Rigtergroep zei eerder in een reactie dat er wel voldoende zorg is geleverd. Rigtergroep zegt van de gemeente nooit de ruimte te hebben gekregen om uitleg te geven.



Advocaat Gerrit Jan Pulles: 'Om de zorg die Rigter levert goed te organiseren, staat een enorm apparaat. Dat moet ook betaald worden en dat zie je niet terug op een factuur. Rigter had de gemeente dat graag uitgelegd, maar daar kreeg men de tijd niet voor.'



Pulles noemde het een zorgelijk overheidsoptreden. 'Het is duidelijk dat de gemeente niet weet hoe het persoonsgebonden budget werkt bij begeleid wonen en zo verkeerde conclusies trekt.'

