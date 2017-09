'Directeur zorginstelling verdiende ruim 2,5 ton per jaar', faillissement aangevraagd

NIJMEGEN - Directeur Monique Neuféglise van zorginstelling Rigtergroep in Nijmegen heeft in twee jaar tijd 550.000 euro verdiend. Dat meldde de gemeente Nijmegen woensdagavond na eigen onderzoek.

Wethouder Bert Frings noemde het moreel verwerpelijk hoeveel Neuféglise heeft verdiend aan zorggeld. ‘Ze heeft zichzelf een bovenmatig salaris als directeur en aandeelhouder toebedeeld.’

Neuféglise ontkent in een reactie aan Omroep Gelderland dat zij meer verdiend heeft dan de Wet Normering Topinkomens toestaat. Zij ontkent ook de aantijging van de wethouder dat zij eigenaar is van vastgoed van de panden waar cliënten wonen.

De directeur bevestigde wel dat de zorginstelling faillissement heeft aangevraagd. De instelling kwam in de problemen nadat de gemeente Nijmegen in juli aangifte deed wegens fraude. Volgens ouders van cliënten krijgt het personeel het salaris van september niet meer betaald.

1,1 miljoen fraude

Rigtergroep biedt cliënten met onder andere psychiatrische problemen, zoals autisme, zorg via persoonsgebonden budgetten. Volgens de gemeente werd dit geld onrechtmatig besteed aan het betalen van de huur van woningen van cliënten. Rigtergroep ontkent dat er fraude is gepleegd.



Wethouder Bert Frings gaf woensdagavond in een commissiedebat aan dat de 48 cliënten in appartementen wonen, die 925 euro tot 1500 euro per maand aan huur kosten. ‘Hoe kun je met een uitkering in een woning van 1500 euro wonen? Dat kan echt niet’, stelde hij vast.

Volgens de gemeente pleegde Rigtergroep voor 1,1 miljoen euro fraude, omdat pgb niet besteed mag worden aan huur. Cliënten betaalden zelf ongeveer de helft of minder van de huur en Rigtergroep legde de rest bij.