Brand in windmolen op 70 meter hoogte: monteurs met de schrik vrij

De mannen wisten zich op tijd in veiligheid te brengen. Ze liepen lichte brandwonden op aan hun handen en zijn door ambulancepersoneel onderzocht omdat ze ook rook hadden ingeademd. De monteurs waren in de rotor aan de voorkant van de molen aan het werk.

Een ooggetuige hoorde een enorme knal, zag de vlammen uit de 70 meter hoge windmolen komen en sloeg alarm. De omgeving van de windmolen werd afgezet omdat er rekening mee werd gehouden dat de wieken zouden afbreken. Volgens de brandweer was er ook een kans dat de hele molen zou omvallen.

Brandweer laat molen uitbranden

De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse, maar moest de molen opgeven. Volgens brandweerwoordvoerder Geertjan Veenstra is het lastig een brand te blussen op een dergelijke hoogte. Met het materieel zou dat wel kunnen, maar het gevaar voor de brandweerlieden door neervallend puin of een afbrekende wiek was te groot.

Omroep Flevoland sprak met woordvoerder Veenstra over de brand (tekst gaat verder onder de video):

De brandweer heeft de molen uiteindelijk uit laten branden. Rond 16.00 uur was het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Niet de eerste keer voor Barnevelds bedrijf

Het is niet de eerste keer voor het Barneveldse bedrijf dat er tijdens werkzaamheden aan een windmolen brand uitbreekt. In 2013 kwamen er nog twee monteurs van het bedrijf om het leven in Ooltgensplaat op Goeree Overflakkee.

