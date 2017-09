Voormalig hotel Dreijeroord tegen de vlakte

OOSTERBEEK - Het voormalige hotel Dreijeroord in Oosterbeek gaat tegen de vlakte. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Op de plek zal een zorginstelling voor dementerende ouderen worden gebouwd.

Het hotel speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem in 1944. Tegen de voorgenomen sloop van het pand kwam veel verzet uit binnen- en buitenland, waarna de projectontwikkelaar de plannen aanpaste.

Britse veteranenorganisaties en de Britse ambassadeur lieten hun ongenoegen blijken en de petitie van een actiegroep voor behoud van het hotel werd 20.000 keer ondertekend. Projectontwikkelaar Amvest, die op het voormalige hotelterrein wooneenheden voor dementerende ouderen wil bouwen, kwam daarop met een nieuw plan.

Nieuw gebouw

De projectontwikkelaar gaat een nieuw gebouw neerzetten wat zal refereren aan het hotel. Zelf zegt de ontwikkelaar dat het gaat om 'de opzet van het hotel van rond 1900 met een klassiek architectuurbeeld'.

Met die opzet is het actiecomité Behoud Dreyeroord Oosterbeek erg blij, zegt Wiljo Pas. 'Dit gebouw zal gebouwd worden eigenlijk ook ter ere van de veteranen terwijl het huidige Dreijeroord echt gebouwd is als mooi groot huis op landgoed Dreijer.' Met de nieuwbouw zal er ook een bezoekruimte komen voor de veteranen en die zal herinneren aan wat er allemaal gebeurd is op het landgoed.

Wanneer het iconische gebouw wordt gesloopt, is nog niet bekend.