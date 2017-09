Geen steun om Wageningen zelf verkeersproblemen te laten oplossen

ARNHEM - De provincie Gelderland blijft de baas bij het zoeken van een oplossing voor de verkeersproblemen in Wageningen. Een plan om het de gemeente zelf te laten proberen is afgewezen door Provinciale Staten.

De provincie kondigde vlak voor de zomer al aan het roer over te nemen van de gemeente Wageningen, omdat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders er niet uitkwamen.

'Niet de koninklijke weg'

De Provinciale Staten staan achter het besluit van Gedeputeerde Staten om de regie te nemen, maar vindt dat de manier waarop dat is gebeurd niet netjes. Het besluit kwam toen een groot deel van het Wageningse gemeentebestuur afgelopen zomer op vakantie was. 'Niet de koninklijke weg', vonden een aantal Statenleden.

De Statenleden willen wel dat er een uitgebreid onderzoek komt waarbij alle mogelijkheden voor de rondweg in Wageningen nog een keer worden bekeken.

Fiets en openbaar vervoer

Dat betekent ook dat de provincie nog een keer moet kijken of het probleem opgelost kan worden door de bestaande weg aan te passen. Daarnaast moeten alternatieve manieren van vervoer, zoals met de fiets of het openbaar vervoer, verder worden onderzocht.

Verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers moet nu eerst terug naar Wageningen, want de provincie wil graag samen met de gemeente in overleg. In november komt meer duidelijkheid over de plannen.

