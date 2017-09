Slechte communicatie rond tweede vliegroute: ministerie zegt sorry tegen Ede

EDE - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkent dat Ede onvoldoende is geïnformeerd over een tweede vliegroute van Lelystad Airport boven de gemeente. 'We hebben het niet achtergehouden, maar het was wel netjes geweest als we even hadden gebeld', sprak een ambtenaar van het ministerie woensdagavond tijdens een informatieavond voor bezorgde burgers in Ede.

Dinsdag werd bekend dat staatssecretaris Sharon Dijksma de vliegroutes van Lelystad Airport boven de Veluwe opnieuw wijzigde. Dat had ze een week eerder al geschreven in een brief aan de Tweede Kamer, maar in zulke termen dat het niemand opviel. Zowel de gemeente Ede als de provincie waren niet op de hoogte gesteld en dus onaangenaam verrast. Want door de wijziging krijgt Ede in de toekomst tot 72 vliegtuigen per dag over haar grondgebied. 450 bezorgde burgers bijeen in Ede De informatieavond in De ReeHorst in Ede trok zo'n 450 man. De bijeenkomst verliep gemoedelijk. Sprekers als gedeputeerde Josan Meijers en voorzitter Hans Alders van het overlegorgaan voor Lelystad Airport werden tijdens hun verhaal niet onderbroken, zoals een dag eerder in Apeldoorn wel gebeurde. De bijeenkomst in Ede (tekst gaat verder onder de foto): Mondkapjes Voor aanvang van de bijeenkomst deelden actievoerders mondkapjes uit. 'Tegen de luchtvervuiling en omdat we geen inspraak krijgen.' De provincie Gelderland komt nu met een website met antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe vliegroutes, documenten die ze binnenkrijgt en besluiten die Provinciale Staten nemen. Zie ook: Oproep voor mailbom: 'Bestook Kamerleden met e-mails over vliegroutes'

