Scholieren en buurtbewoners nemen kijkje bij archeologische opgravingen

Kinderen bij eerdere opgravingen in Nijmegen

NIJMEGEN - De archeologische opgravingen bij de Zandseplas bij Lent zijn vandaag eventjes te bekijken. Alleen een groep leerlingen van basisscholen in Nijmegen en buurtbewoners kunnen de archeologen aan het werk zien.

Bij de Zandseplas worden nieuwe woningen gebouwd, maar eerst onderzoeken archeologen nog de grond. Ze hebben al resten gevonden van bewoning uit de 15e eeuw tot en met de 20e eeuw.

Tijdens de rondleiding krijgen de kinderen uitleg over wat archeologen doen. Ook kunnen ze vragen stellen over de vondsten en sporen die zijn ontdekt. De buurtbewoners mogen later op de dag een kijkje nemen bij de opgravingen.

Resten van buitenhuis rijke familie

Het is voor andere bezoekers niet mogelijk om een rondleiding bij de opgravingen te krijgen, omdat anders het werk van de archeologen te veel wordt vertraagd.

De archeologen verwachten onder andere nog de resten van een buitenhuis van een rijke familie te vinden. De vijver die bij zo’n huis gehoord moet hebben, is namelijk wel al gevonden.