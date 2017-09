Matt Miazga: Balotelli is gevaarlijk, we moeten zeker hem uitschakelen

ARNHEM - Matt Miazga is de afgelopen weken uitgegroeid tot een belangrijke kracht bij Vitesse. Tegen Nice moet de Amerikaan donderdag vedette Mario Balotelli onschadelijk maken.

De spits, die onder meer succesvol bij Liverpool en AC Milan was, staat donderdag in de Alianz Riviera tegenover Miazga. 'Het is een hele gevaarlijke spits die veel ervaring heeft. We moeten hem ver van de goal houden, want hij kan uit het niets gevaarlijk worden. Het is dus zaak hem uit te schakelen morgenavond', reageerde de centrumverdediger van Vitesse op de persconferentie. 'Maar ik heb al tegen genoeg topverdedigers gespeeld in mijn carrière. Iedereen neem ik serieus en elke speler is ook weer anders.'

Miazga werd door Vitesse naar voren geschoven om aanwezig te zijn bij de gebruikelijke bijeenkomst voor een wedstrijd in de Europa League. Daardoor kon hij ook alvast het veld inspecteren. 'Het weer is heerlijk, het veld uitstekend bespeelbaar en ik vind ook het stadion prachtig. Dit is een grote wedstrijd en het is belangrijk dat we de persoonlijke fouten van de wedstrijd tegen Lazio Roma morgen niet meer maken.'

'Miazga heeft winnaarsmentaliteit'

Trainer Henk Fraser roemde Miazga. 'Het is een speler die vooral een winnaarsmentaliteit met zich mee brengt. Belangrijk in de lucht en iemand die inderdaad tegen Ajax sterk speelde.' Miazga: 'Door ons te meten met dit soort clubs kunnen we naar een hoger niveau met Vitesse. Daarnaast is er een nieuwe kans voor ons om te laten zien dat we mee kunnen in deze poule.'