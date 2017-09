NS past dienstregeling rivierengebied niet aan

Volgens de staatssecretaris heeft de NS met verschillende betrokken partijen gesproken, maar geen goede oplossing gevonden voor de overstap in Tiel. Wel is de overstap op aansluitende treinen in Geldermalsen verbeterd. Deze overstap zal in de nieuwe dienstregeling een kwartier sneller zijn.

Beperkte groep

Volgens Dijksma gaat het om een beperkte groep mensen die nu langer op de trein moet wachten. Volgens haar zijn er op station Tiel gemiddeld 200 mensen per dag die langer moeten wachten op hun trein.

Dit aantal valt in het niets met de 40.000 mensen die wél baat gaan hebben bij de nieuwe dienstregeling. 'Een dienstregeling die per saldo verbetert, kan voor sommige reizigers een verslechtering inhouden', aldus de staatssecretaris.

Drukte A15

Volgens de Tielse VVD-fractie zou er door de dienstregeling meer verkeer op de A15 ontstaan omdat mensen eerder de auto zullen pakken, in plaats van wachten op de trein. Volgens Dijksma is dit verwaarloosbaar omdat er maar zo weinig mensen gebruikmaken van het station.

Eerder vertelde VVD-fractievoorzitter Ans Duquesnoy over de gevolgen van de dienstregeling:

