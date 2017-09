Kijk hier rond in het stadion van Nice; de tegenstander van Vitesse

NICE - Vitesse speelt morgenavond tegen Nice in de Allianz Arena. Vanavond konden trainer Henk Fraser en Matt Miazga al even een kijkje nemen in het stadion. Wij trouwens ook. Benieuwd hoe het eruit ziet? Kijk hier onder naar de foto's en de video's.





Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl