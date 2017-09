Paddo's groeien gewoon in het bos bij u om de hoek

ARNHEM - In Gelderland groeien paddo's gewoon in het wild. Hoe de paddenstoelen met hallucinerende werking daar terecht zijn gekomen is niet helemaal duidelijk, maar dat ze er groeien staat wel vast.

Het jongerenplatform StraatKonijnen van Omroep Gelderland duikt vrijdag in de hallucinerende paddenstoelen, paddo's genaamd. Paddo's zijn illegaal in Nederland. Tot 2008 mochten ze verkocht worden in smartshops, daarna niet meer. De jongeren tonen echter aan in hun filmpje dat het een koud kunstje is om de paddenstoelen tóch te verkrijgen.

Guerrilla-kwekers

Paddenstoelendeskundige Aldert Gutter vertelt in het item dat hallucinerende paddenstoelen gewoon te vinden zijn in de Gelderse bossen. Of ze daar van oorsprong voorkomen vraagt hij zich af. Hij vindt het geloofwaardig dat de paddenstoelen er zijn gegroeid doordat mensen ze kweken.

Ook professor Thom Kuijper, mycoloog bij de Wageningen Universiteit, bevestigt dat in de Gelderse bossen hallucinerende paddenstoelen groeien. Ook hij durft niet met zekerheid te zeggen of dat een natuurlijk verspreiding is of dat het gaat om zogeheten guerrilla-kwekers.

Paddenstoelen via het darkweb

In het filmpje van StraatKonijnen tonen de jongens, Jesse Sprikkelman en Sjef Bruinink, ook aan hoe makkelijk het is om de paddenstoelen via het zogeheten darkweb, het ondergrondse internet te krijgen. En ze bestellen een kweek-kit, waarmee ze zelf paddenstoelen kunnen kweken. Dat is dan weer wél legaal in Nederland.

Het filmpje van de StraatKonijnen staat deze vrijdag om 17.00 uur online op hun YouTubekanaal