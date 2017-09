Voorlopig laatste live-wandeling BuitenGewoon

KEKERDOM - Aanstaande zondag is voorlopig de laatste live-wandeling van het natuurplatform BuitenGewoon.

Het natuurplatform BuitenGewoon heeft dit jaar voor het eerst live-wandelingen georganiseerd op de eerste zondag van de maand. Wandelaars konden zich aanmelden om samen met radioverslaggever Laurens Tijink en een natuurspecialist op pad te gaan. In totaal zijn er zes wandeltochten georganiseerd in verschillende gebieden in Gelderland. Op zondag 1 oktober is de laatste wandeling in het natuurgebied Millingerwaard voor de winterstop.

Dan gaat Laurens samen met BuitenGewoon-programmamaker Twan Teunissen en FREE Nature beheerder Fokko Erhart op zoek naar beversporen. Laurens hoopt dat het weer een beetje mee zit. Er wordt dan namelijk regen voorspelt. "Trek je laarzen aan en neem je regenjas mee. Een echte natuurliefhebber is niet bang voor een beetje regen", vertelt Laurens Tijink.

De radioverslaggever kijkt terug op een mooi seizoen. "We zijn de afgelopen maanden in de meest prachtige natuurgebieden geweest. "We stonden bijvoorbeeld een keer plotseling oog in oog met een adder en een wel heel tam hagedisje kroop een keer op een van de wandelaars", vertelt Laurens. Hij vervolgt: "Ook de enorme kennis van onze gidsen maakte de wandelingen erg succesvol. Door hun enorme kennis leer je de natuur steeds beter kennen en zie je ook veel meer."



Het natuurplatform komt in het voorjaar weer terug met de live-wandelingen. Tot die tijd gaat Laurens elke zondag alleen op pad met een natuurliefhebber waarin hij een-op-een gesprekken voert.



Wil je mee wandelen? Meld je dan hier aan. Maximaal 20 wandelaars kunnen zich aanmelden.