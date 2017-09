Geld voor onderzoek naar kippenziekte

ARNHEM - Wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van bloedluis bij kippen. Daarvoor wil de provincie Gelderland geld uittrekken. Dat hebben Provinciale Staten deze woensdag besloten.

Op initiatief van de ChristenUnie en de SGP vroegen Provinciale Staten in een motie om meer steun voor de getroffen kippenboeren. Maar financiële steun voor pluimveehouders die het moeilijk hebben, is volgens Europese regelgeving niet toegestaan.

Bovendien vinden meerdere partijen dat de problemen die nu zijn ontstaan ook horen bij het ondernemersrisico. Dat vindt ook gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. 'Als je voedselproducent bent, dan heb je een bijzondere verantwoordelijkheid.'

Geld voor Poultry Expertise Centre

Toch vindt een meerderheid in Provinciale Staten dat de pluimveehouders hulp verdienen. Daarom gaat er bijvoorbeeld meer geld naar het Poultry Expertise Centrum in Barneveld. Getroffen boeren kunnen met het centrum bellen en krijgen naast morele steun ook hulp bij het regelen van allerlei praktische zaken.

Daarnaast geeft Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk aan dat er een potje geld is. Dat zit in het programma Agenda Vitaal Platteland en dat is bedoeld om plannen te financieren die zorgen voor een economisch sterk platteland in Gelderland. Voorwaarde is wel dat de pluimveesector zelf met voorstellen moet komen.

De ChristenUnie en de SGP zijn in ieder geval blij met de toezeggingen. Statenlid Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie: 'We realiseren ons dat dit slechts een kleine stap is en zullen ons in blijven spannen om pluimveehouders te blijven ondersteunen.' De motie van de SGP en de ChristenUnie werd verder gesteund door VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en 50PLUS.

Voedselbank

De ChristenUnie had overigens voor elk Statenlid een doosje met eieren - zonder fipronil - meegenomen. Op verzoek van de SP gaan al deze doosjes naar de voedselbank.