Appels en lichtgevende stokjes om te vieren dat scholieren veilig naar school kunnen

WAARDENBURG - Om te vieren dat scholieren in Waardenburg gebruik kunnen maken van een nieuw fietspad langs de Steenweg, deelt wethouder Teus Kool vanochtend appels en lichtgevende stokjes uit.

De drukke doorgaande Steenweg zorgde regelmatig voor gevaarlijke situaties. De provincie en de gemeente Neerijnen legden daarom een vrijliggend fietspad aan dat donderdag officieel wordt geopend.

In de oude situatie was er alleen een fietsstrook met een markering waardoor auto's en fietsers niet goed van elkaar gescheiden waren. Bovendien geldt op een deel van de Steenweg een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Huiverig

Volgens wethouder Kool van de gemeente Neerijnen zorgde de gevaarlijke verkeerssituatie ervoor dat veel ouders huiverig waren om hun kinderen over de Steenweg te laten fietsen.