Leerlingen leven zich uit op 'sportieve schoolpleinen' in onderwijsstad van het jaar

NIJMEGEN - Basketballen, volleyballen en voetballen op het schoolplein; leerlingen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Gelderse Onderwijs Groep Quadraam hebben geen verplichte gymles meer nodig om te kunnen sporten. Zij kunnen terecht op de multicourts bij hun scholen. Donderdag zijn zes courts officieel geopend.

De multicourts zijn 'sportieve schoolpleinen' waar leerlingen in hun tussenuren en pauzes samen kunnen spelen en sporten. Volgens neuropsycholoog Erik Scherder draagt beweging bij aan een verhoogde hersenactiviteit en worden leerlingen er blijer en gelukkiger van.

'Doorslaand succes'

De eerste Gelderse school met zo'n plein was het Kandinsky College in Nijmegen. Volgens Yolande Ulenaers, destijds rector van het Kandinsky, was het een doorslaand succes. De school besloot daarom een tweede court aan te leggen: 'Het was een feest om te zien hoe er gebruik van werd gemaakt. Zo'n court organiseert zich vanzelf.'

Toen ze bestuurder werd bij de Scholengroep Rijk van Nijmegen, wilde ze ook graag multicourts bij de overige scholen die onder deze groep vallen. Ze is er trots op dat er - mede dankzij een financiële bijdrage van de provincie- inmiddels acht sportieve schoolpleinen aangelegd zijn. Dat is de helft van het aantal multicourts in heel Nederland. 12.000 leerlingen, van wie ruim 11.000 in Gelderland, kunnen hier sporten.

Nijmegen onderwijsstad van het jaar

Bij het Canisius College in Nijmegen zijn de zes pleinen symbolisch geopend. Dat is in aanloop naar de Nationale Onderwijsweek, die op 2 oktober begint. Nijmegen is vanaf dan de onderwijsstad van het jaar 2017/2018.