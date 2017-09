Betaling brandwachten Tielse parkeergarage nog niet helder

TIEL - Bouwer VolkerWessels van de nieuwe ondergrondse parkeergarage Tiel gaat mogelijk nog terugkomen op de afspraak om de daar aanwezige brandwachten zelf te betalen. Sinds de opening van de parkeergarage half augustus moeten er permanent drie brandwachten aanwezig zijn, omdat de brandveiligheidsinstallatie nog niet is goedgekeurd.

Eerder werd door de gemeente Tiel naar buiten gebracht dat bouwer VolkerWessels voor de extra brandwachten zou opdraaien. De bouwer onderzoekt nu of uit het oorspronkelijke contract op te maken is of dat wel redelijk is.

Voor de gemeente is het duidelijk

De gemeente Tiel is in de reactie heel kort en duidelijk: 'Over de kosten van de inzet van brandwachten zijn heel duidelijke afspraken gemaakt met de bouwer. Die liggen namelijk bij hen. Dit is geen onderwerp van gesprek'.

De woordvoerder van VolkerWessels zegt dat het begrijpelijk is dat de gemeente zo reageert. Afgesproken is volgens hen dat de bouwer de brandwachten voorschiet, maar de zaak zal nog wel een keer tegen het licht worden gehouden.