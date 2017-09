Parkeerkelder station Wijchen later open dan gepland

Foto: Gerd Jansen

WIJCHEN - De nieuwe parkeerkelder bij het station in Wijchen gaat een maand later open dan gepland. 'De eerste auto’s zullen in de tweede of derde week van november de parkeerkelder in kunnen', zegt verantwoordelijk wethouder Rob Engels.

De parkeerkelder zou eigenlijk in oktober klaar zijn voor gebruik, maar het bouwproces liep vertraging op. 'Op de tijdspanne van twee jaar is deze vertraging niet noemenswaardig', vindt Engels. Ook een fietsenstalling In de parkeerkelder komt ook een nieuwe fietsenstalling. 'De fietsenstalling die er nu is op het voorplein wordt weggehaald en wordt onderdeel van de parkeervoorziening. Het huidige voorplein met fietsfaciliteiten wordt opnieuw ingericht met dezelfde kwaliteit als in het centrum, om er een mooi voorplein van te maken', vertelt Engels.



De wethouder vindt ook dat deze parkeerkelder echt nodig is. 'Uiteindelijk hebben we in het oude knooppunt Nijmegen-Arnhem een kwartierdienst gerealiseerd op het spoor. Daar verwachten wij - en dat zien wij ook - dat er meer opstappers zullen komen en dat meer mensen gebruikmaken van de trein. De meeste mensen komen met de auto, dus dan moeten we daar een voorziening voor hebben. En wat we willen voorkomen, is dat de auto’s in de wijken terechtkomen', aldus Engels.