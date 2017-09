Varkens in Nood: 'Trek vergunning De Knorhof Erichem in'

ERICHEM - Stichting Varkens in Nood heeft samen met twee andere stichtingen een verzoek ingediend bij de provincie en de gemeente Buren om de bestaande vergunning van varkensstal De Knorhof in te trekken.

Over een eventuele toekomst en herbouw van het bedrijf in Erichem is nog niks bekend. Maar toch willen de stichtingen Varkens in Nood, Dier&Recht en Leefbaar Buitengebied dat er nu al naar de huidige omgevingsvergunning van het bedrijf wordt gekeken.

Twintigduizend varkens dood

Eind juli brandde de Erichemse varkensstal van Sebava b.v., zoals De Knorhof officieel heet, volledig uit. Twintigduizend varkens kwamen daarbij om. Het terrein en de duizenden kadavers raakten ernstig vervuild met asbest.

De stichtingen willen ook voorkomen dat er nieuwe vergunningen worden verstrekt. Zodra eigenaar Straathof een nieuwe vergunningsaanvraag indient, zullen ze weer bezwaar aantekenen.

Al meer acties

Eerder voerde Varkens in Nood ook al actie tegen De Knorhof. De organisatie heeft vijftigduizend handtekeningen opgehaald om een Kamerdebat af te dwingen over de megastallen. Ze willen ook een beroepsverbod voor Straathof, net zoals hij in Duitsland heeft.

