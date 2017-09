Voor de allerlaatste keer rocken in Café Merleyn

ULFT - De laatste Merleyn Muziek Meerdaagse gaat deze woensdag van start in de Doetinchemse bruine kroeg. Nadat de laatste akkoorden zaterdagnacht gespeeld zijn, zal Café Merleyn de deuren voorgoed sluiten.

'Ik kwam hier altijd graag door de diversiteit aan mensen en bandjes op het podium', zegt organisator Tom Wonnink over het café bij de Catharinakerk. 'Dat gaat verdwijnen en het is nog maar de vraag of dat gaat terugkomen.'

Merleyn moet dicht omdat het café niet genoeg inkomsten meer heeft. De organisatie van het muziekevenement heeft de Muziek Meerdaagse daarom twee maand vervroegd, zodat ook de achttiende editie op de oude vertrouwde plek kan worden gehouden.

Bekijk de reportage van Regio8: (tekst gaat verder onder de video)

Muziek Meerdaagse blijft bestaan

Omdat de deuren van Merleyn na afloop van de Muziek Meerdaagse definitief zullen sluiten, is de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie. 'We zijn zeker van plan om door te gaan', benadrukt organisator Lennert Luigies. 'Het komende jaar gaan we kijken waar we elders terechtkunnen.'

Voordat ze op zoek gaan naar een nieuwe locatie, kan het publiek nog vier dagen lang genieten van de laatste Muziek Meerdaagse in oude stijl bij Café Merleyn. 'Gewoon vier dagen lang knallen met rockmuziek en popmuziek', zegt Wonnink.