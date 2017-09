Man heeft seks met 13-jarige: 240 uur taakstraf

ARNHEM - Een man van 20 is woensdag veroordeeld voor ontucht met een 13-jarig meisje in Zaltbommel. Hij kreeg de maximale taakstraf van 240 uur en een celstraf van 180 dagen, waarvan 178 voorwaardelijk.

De man uit Leerdam was 18 toen hij het meisje mee nam naar zijn kamer en daar seks met haar had.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de man nog jong is, een blanco strafblad heeft en het inmiddels bijna 2 jaar geleden is dat hij het kind misbruikte. Daarnaast is er weinig kans op herhaling.

Naast de cel- en werkstraf moeten de Leerdammer een schadevergoeding betalen aan het meisje. Het gaat om een bedrag van ruim 1.500 euro.