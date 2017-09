Treinverkeer tussen Amersfoort en Ede-Wageningen urenlang plat

BARNEVELD - Tussen Amersfoort en Barneveld-centrum rijden woensdagmiddag geen treinen door een defecte bovenleiding. Reizigers richting Ede-Wageningen moeten daarom rekening houden met een extra reistijd van 15 minuten.

Het is nog niet bekend hoe laat de problemen op het traject zijn opgelost. 'We onderzoeken nog wat er precies aan de hand is', zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. 'Reizigerstreinen die er stonden moesten eerst worden afgevoerd.'

Er rijden snelbussen tussen Amersfoort, Hoevelaken en Barneveld Centrum. Tussen Barneveld Noord en Barneveld Centrum zijn stopbussen ingezet.

Reizigers tussen Amersfoort en Ede-Wageningen kunnen omreizen via Utrecht Centraal.