Vitesse aangekomen in zonovergoten Nice

Op Papendal meldden ook de 'Vrienden van Vitesse' zich, onder hen de fit ogende Jan Snellenburg (zie foto, rechts).

Vanaf daar vertrok om 08.30 uur de bus naar vliegveld Weeze, waar een charter klaar stond voor het volledige reisgezelschap.

In Weeze maakte de selectie zich op voor een vliegreis naar Nice. Een korte, maar plezierige vlucht.

Warm Nice

In Nice aangekomen belandde de selectie meteen tussen de palmbomen en de Franse zon. Met 23 graden voelt het ook zeer zomers aan in Nice. Je zou bijna denken dat je op vakantie bent, maar daarvoor is Vitesse hier natuurlijk niet. De focus ligt op tegenstander Nice, een van de betere ploegen in Frankrijk.

Training

Vanavond werkt Vitesse haar training af in de Allianz Riviera, het stadion van Nice. Dit als laatste voorbereiding op de wedstrijd van donderdagavond.





Nice-Vitesse is vanaf 19.00 uur live te volgen bij Radio Gelderland.