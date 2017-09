Wat gebeurt er met de cliënten van Rigtergroep?

NIJMEGEN - De gemeenteraad van Nijmegen bespreekt vanavond hoe het verder moet met de cliënten van zorginstelling Rigtergroep. De wethouder licht toe welke oplossingen er zijn gevonden voor de cliënten.

De zorg van de cliënten stopt per 1 oktober, omdat personeel van de Rigtergroep de organisatie heeft verlaten. Dit gebeurde nadat de gemeente Nijmegen in juli aangifte deed wegens fraude. Hierdoor moesten cliënten op stel en sprong op zoek naar een nieuwe woning en een nieuwe zorgaanbieder. Maar door wachtlijsten in de zorg en een woningtekort is dat een lastige opgave.

Noodlocatie

Daarom zorgt de gemeente Nijmegen voor een tijdelijke noodlocatie. Volgens de gemeente verhuizen komende week 15 mensen naar noodlocatie de Doekenborg, een leegstaand verpleeghuis. De zorg wordt daar geleverd door RIBW.

In totaal hebben 13 cliënten inmiddels een definitieve nieuwe woonzorgplek gevonden en 7 cliënten hebben zelf een tijdelijke oplossing gevonden. Een aantal cliënten is in gesprek met de verhuurder over tijdelijk langer blijven wonen op hun huidige locatie.

Eén van die cliënten is Nicole Guntherman. Zij gaat woensdagavond in gesprek met raadsleden in de hoop dat ze tot 1 januari in haar woning kan blijven. 'We zitten nog steeds in onzekerheid. We moeten ook nog in gesprek met de zorgaanbieder die ons wellicht de zorg kan gaan bieden. Want ook dat is nog niet geregeld, terwijl over een paar dagen een groot deel van onze begeleiders weg is.'

'Geen ruimte gekregen voor uitleg'

Rigtergroep heeft de aantijgingen van de gemeente Nijmegen altijd ontkend. Die beschuldigt de zorgaanbieder ervan dat er onvoldoende zorg is geleverd en dat er pgb-geld gebruikt is voor het betalen van een deel van de huur van de woningen van cliënten. Advocaat Gerrit Jan Pulles van Rigtergroep zei in een eerdere reactie dat er wel voldoende zorg is geleverd. Rigtergroep zegt van de gemeente nooit de ruimte te hebben gekregen om uitleg te geven.

'Om de zorg die Rigter levert goed te organiseren, staat een enorm apparaat. Dat moet ook betaald worden en dat zie je niet terug op een factuur. Rigter had de gemeente dat graag uitgelegd, maar daar kreeg men de tijd niet voor', benadrukte de raadsman. Pulles noemde het een zorgelijk overheidsoptreden. 'Het is duidelijk dat de gemeente niet weet hoe het persoonsgebonden budget werkt bij begeleid wonen en zo verkeerde conclusies trekt.'

'Geen zaken meer met Rigtergroep'

De gemeente Nijmegen heeft inmiddels besloten geen zaken meer te doen met de Rigtergroep of andere aanbieders die gelieerd zijn aan de directie of het bestuur van de zorginstelling.

'Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat we de kwaliteit van de zorg beoordelen die geboden gaat worden en of er banden zijn met de directie/bestuur van de Rigtergroep. Medewerkers van de Rigtergroep die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de cliënten en gekwalificeerd zijn, kunnen hun kwaliteiten inzetten bij andere zorgaanbieders', aldus de woordvoerder van de gemeente.

