Tielse band The Dream weer even in de spotlights

TIEL - In de jaren 60 en vroege jaren 70 maakte de Tielse band The Dream furore in Nederland. Maar vanaf deze week komt er een boek over de band en krijgen ze ook nog een tentoonstelling in het Regionaal Archief Rivierenland.

The Dream speelde in de vorige eeuw op grote festivals als Holland Pop Festival in Kralingen en Pinkpop. Maar ook trad de Tielse band op in Parijs en Londen en speelde samen met Pink Floyd. Terug in de tijd De tentoonstelling 'Tijdreiziger' neemt je terug in de tijd en vertelt het verhaal van 50 jaar muziek van The Dream en zanger en oprichter Floris Kolvenbach. Naast het archiefmateriaal van de Tielse popgroep en foto’s zijn er tijdens de tentoonstelling een aantal unieke posters uit de privécollectie van Kolvenbach te zien. Naast de tentoonstelling wordt er vrijdag ook een boek gepresenteerd over de band. Schrijver Albert Wammes beschrijft daarin niet alleen de geschiedenis van de band, maar ook het leven van oprichter Floris Kolvenback. Interessante spullen voor een verhaal Schrijver Wammes was altijd al geïnteresseerd in de Nederpop en kwam zo ook bij Floris terecht. 'Floris had me toch een archief met interessante spullen. Dat archief ben ik gaan sorteren en daar zat een verhaal in. En dat werd uiteindelijk een boek.' Bij het boek zitten ook twee cd's. Eentje met niet eerder uitgebrachte opnames en een album waarop je kunt horen hoe The Dream anno nu zou klinken. De tentoonstelling is van 29 september tot en met 1 december te zien in het Regionaal Archief Rivierenland Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl