Een moestuin voor elke basisschool in Arnhem

ARNHEM - De gemeente Arnhem wil dat elke basisschool in de stad een moestuin krijgt. Daar kunnen kinderen dan les krijgen over natuur en voedsel.

Het college van B&W is verder voor commerciële stadslandbouw, waarbij eventueel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen. Om dit soort initiatieven mogelijk te maken is er een budget van 25.000 euro per jaar.

'Geen duizenden kilometers'

'Het is onbestaanbaar dat ons voedsel in de huidige tijden nog duizenden kilometers af moet leggen voordat we het consumeren. Ons streven is om de productie, distributie en handel letterlijk dichtbij te houden', stelt wethouder Ine van Burgsteden.

'Voorbeeldrol'

'Als lokale overheid zien we daarin voor onszelf een voorbeeldrol weggelegd', aldus de wethouder. Zo is de ambitie van de gemeente dat het eten in het bedrijfsrestaurant lokaal of regionaal wordt geproduceerd.

Het is nog niet bekend wanneer de moestuinen bij de basisscholen er allemaal moeten zijn.