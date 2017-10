Help! Waar moet je heen met je kinderen als de leraren staken?

ARNHEM - Donderdag staken de leraren in het basisonderwijs voor betere werkomstandigheden. De staking kan op veel sympathie rekenen, maar een extra dag de kinderen thuis hebben is natuurlijk ook een hoop geregel. Geen nood, er is genoeg te doen!

Ondernemers in de provincie spelen handig in op al die kinderen die donderdag thuis zijn. Ze bieden allerlei kortingen en activiteiten aan voor een dagje uit. Omroep Gelderland heeft uitgezocht waar je terecht kan om er met de kinderen een leuke dag van te maken.

Apenheul en Dolfinarium

De Apenheul in Apeldoorn geeft korting op toegangskaartjes. En fiks ook, normaal is de toegangsprijs 19 of 21,50 euro, op de dag van de lerarenstaking is die 10 euro. 'We geven speciale rondleidingen, want ook in de Apenheul valt een hoop te leren', schrijft het park op de website. De kaartjes zijn te koop in de webwinkel en het park is open van 10.00 tot 17.00 uur.

Het Dolfinarium in Harderwijk blijft niet achter. Bezoekers mogen donderdag van 10.00 tot 17.00 uur voor 10 euro naar binnen. De helft van de normale prijs.

Julianatoren

Normaal gesproken is pretpark Julianatoren alleen op vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Door veel telefoontjes, berichten en vragen van bezoekers die donderdag graag het pretpark zouden bezoeken, heeft Julianatoren besloten die week een dag eerder open te gaan.

Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof in Nijmegen gaat deze dag gratis open voor kinderen, ouders, verzorgers en begeleiders. In de middag zijn rondleidingen te volgen en kinderen kunnen een eigen tentoonstelling maken. Het Valkhof is geopend vanaf 11.00 uur.

Dansen op je vrije dag in Arnhem en Zevenaar...

Kinderen die hun dag liever dansend doorbrengen, kunnen onder andere terecht bij Dansen bij Versteegh in Arnhem. Daar is een speciale dansdag waarbij in één dag een videoclip in elkaar wordt gezet. De dag wordt gevuld met dansworkshops en het maken van kostuums. Achteraf krijgen de kinderen de videoclip opgestuurd.

Ook DJF Dance Centre in Zevenaar gaat open. Daar wordt de DJF Dans-Sport-Speldag georganiseerd. De dag wordt gevuld met een dansworkshop, sport- en spelactiviteiten én een gezonde lunch.

...Of in Velp en Aalten

Ook in Velp en Aalten kunnen de basisschoolkinderen dansen. In Velp worden bij Studio26 creatieve workshops gegeven, bijvoorbeeld dansen of het maken van een eigen kostuum. In Aalten biedt DanzArte een Kids Dance Day aan. Er wordt gedanst, geknutseld en gegeten.

De hele dag onder dak bij Hockeyclub NMHC in Nijmegen

De hockeyers van NMHC uit Nijmegen bieden een totaalpakket aan voor ouders die op deze stakingsdag omhoog zitten. Hier wordt een 'opvangclinic' gehouden, van 9.00 tot 15.00 uur, een hele schooldag dus! Kinderen kunnen hier spelletjes spelen, hockeyen, knutselen en tekenen.

Gratis zwemmen in Hoevelaken

Kinderen kunnen op de stakingsdag in Hoevelaken van 11.00 tot 14.00 uur gratis zwemmen in Zwembad Hoevelaken. Maar alleen de kinderen die er op zwemles zitten. De ouders kunnen mee voor een bedrag van 4,90 euro.

Ponykamp! Ook een idee!

De Meiden van Haarman in Laren denken helemaal mee met werkende ouders. Zij bieden een dagje ponykamp aan, van 8.00 tot 16.00 uur. In overleg kan het zelfs iets later. Kinderen leren hier onder andere pony's borstelen onder begeleiding van ervaren achtstegroepers. Kosten bedragen 45 euro, inclusief ponyrijden en een lekkere lunch.

En de leraren worden ook niet vergeten...

Ook de leraren hoeven niet thuis te zitten op deze dag. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem geeft namelijk gratis entree aan stakende leraren. Ook wordt er een rondleiding door de Canon van Nederland aangeboden.