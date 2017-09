Buurtkinderen geven wereldkampioene Van Vleuten eigen parkeerplaats

Foto's: Twitter Annemiek van Vleuten

WAGENINGEN - Een warm onthaal voor wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten. De 34-jarige wielrenster werd vorige week dinsdag in het Noorse Bergen wereldkampioene tijdrijden en kwam woensdag aan bij haar huis in Wageningen. Daar hadden buurtkinderen een eigen parkeerplaats voor haar gestoepkrijt en buurtbewoners hadden de straatnaam omgedoopt in 'Van Vleuten'.