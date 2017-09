Slachtoffer komt dader tegen na verlies portemonnee

Met de pinpas van het slachtoffer van de Rabobank verschijnt een vrouw bij de Rabobank. Ze neemt geld op, waarna ze de bank binnenloopt. Ook het slachtoffer gaat naar de bank toe na de ontdekking van haar gestolen portemonnee. De twee komen elkaar tegen en het slachtoffer probeert de dader tegen te houden. Die wil, met een stapel biljetten in de hand, er snel vandoor gaan, waarna een worsteling ontstaat.

De vrouw probeert de dader staande te houden, maar die weet toch op de vlucht te slaan. Vermoedelijk rent ze richting een vluchtauto en ontkomt ze op die manier. In totaal is er voor 1150 opgenomen, maar het slachtoffer vindt later op straat weer duizend euro terug.

Wie herkent de vrouw?

Op camerabeelden van de bank is de pinnende vrouw goed te zien, de politie hoopt dat ze kan worden herkend.

Tips

