Zaak dubbele hotelmoord opnieuw doorgeschoven

ARNHEM - De zaak tegen de verdachte van een dubbele moord in Arnhem is opnieuw doorgeschoven. Woensdag diende voor de tweede keer een zogenoemde pro-formazitting. De 47-jarige tbs'er René de L. wordt ervan verdacht hoteleigenaar Bennie Peters en de dakloze Willy van den Heuvel om het leven te hebben gebracht.

Tijdens de zitting werd wel duidelijk dat de L. vandaag uit het Pieter Baan Centrum (PBC) wordt overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting in Zwolle. Het rapport over zijn persoonlijkheid dat in het Pieter Baan Centrum is opgemaakt, wordt de komende weken uitgewerkt.

Zaak inhoudelijk verder in 2018

Waarschijnlijk wordt de zaak pas eind januari inhoudelijk behandeld. Omdat daar meer dan drie maanden tussenzit, moet de zaak nog een keer 'voor de vorm' behandeld worden. Dat moet op 6 december gaan gebeuren.

Dubbele moord

De 47-jarige verdachte zit sinds eind maart vast op verdenking van het doden van hoteleigenaar Bennie Peters en de dakloze Willy van den Heuvel in voormalig hotel Rembrandt in Arnhem. De lichamen van de twee werden op 23 maart dit jaar gevonden. De twee slachtoffers werden door messteken om het leven gebracht.

Een dag na de vondst meldde de verdachte zich bij de politie. Het gaat om tbs'er René de L., die als onderdeel van zijn behandeltraject als vrijwilliger bij het Voedselloket in Almere werkte. Op 15 maart stal hij een bestelbus van het het loket en verdween hij.

