Zorginstelling slachtoffer van inbraak; 4000 euro weg

In dat weekend slaan de inbrekers toe in de instelling in Heerde. De inbrekers halen alles overhoop in de zoektocht naar geld en waardevolle spullen. Ze vinden pinpassen en 4000 euro.

Man neemt geld op

Met een van de pinpassen wordt net voor 5 uur in de ochtend bij deze Rabobank in Garderen gepind. Op de beelden is de verdacht te zien die geld opneemt. Dankzij het beeld is goed de man te zien. Misschien herkent de verdachte aan de houding, zijn gezicht of het vest.

Bij de inbraak is veel vernield, zo is de deur geforceerd en zijn alle kasten overhoop gehaald.

Tips:

Politie 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.