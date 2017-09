2200 euro opgenomen met gestolen pinpas

Die gestolen pas wordt nog dezelfde dag gebruikt, door een man bij een pinautomaat in Wageningen. De vrouw is alleen bestolen van haar pas en de man weet de pincode. Mogelijk heeft hij die code eerder afgekeken.

Daardoor lukt het hem om bij de automaat geld op te nemen van de rekening van de vrouw. Ondanks het petje is het gezicht van de dader te zien als hij wegloopt. In totaal neemt hij 2200 euro op. Herkent u de man? Bel dan naar 0800 6070 of bel via Misdaad Anoniem.