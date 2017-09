Woninginbraak Spijk; wie herkent de daders?

Inbraak en diefstal Spijk

SPIJK GEM LINGEWAAL - De politie is op zoek naar drie mannen die begin maart inbreken in een huis in Spijk. Ze halen alles overhoop in de zoektocht naar sieraden.

De drie mannen staan op 6 maart bij een verkeersplein in Spijk. Ze lijken te wachten op het juiste moment en als dat moment aan lijkt te zijn gebroken, lopen ze naar de woning, iets verderop aan de Spijksesteeg. Ze weten binnen te komen en halen het hele huis overhoop op zoek naar sieraden. De sieraden worden gevonden en als de buit binnen is, lopen de mannen weer naar buiten en rennen weg. Even later lopen ze naar het industrieterrein en daar hangt een camera waardoor ze goed op beeld te zien zijn. Signalementen van de drie De politie heeft drie signalementen vrijgegeven in de hoop de daders te vinden. De eerste man heeft zwart kort haar

een licht getinte huidskleur

slank postuur

hij draagt een donkerkleurige jas met een bontkraag

een blauwe spijkerbroek

zwarte sportschoenen De tweede man is wat kleiner

heeft een getinte huidskleur

zwart kort haar

opvallende zwarte baard

hij draagt een donkerkleurige jas

een blauwe spijkerbroek

zwarte schoenen De derde man is langer

heeft een blanke huidskleur

kort stekelig donkerkleurig haar

een grijskleurige broek aan Tips Politie: 0800-6070 of anoniem 0800-7000. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl