Grote zorgen over vermiste moeder met kinderen

TIEL - De politie maakt zich ernstig zorgen over een vermiste vrouw en haar twee jonge kinderen uit Tiel. De 28-jarige Ayan is voor het laatst gezien op 10 september.

In het opsporingsprogramma Bureau GLD vraagt de politie vanavond om informatie over de verblijfplaats van de 28-jarige vrouw en de twee kinderen.

Op 10 september was Ayan samen met haar 3-jarige dochter Hatice en haar 2-jarige zoon Ahmed op bezoek bij haar moeder in zorgcentrum Lingewaarde te Tiel. Daarna verdween ze uit beeld.

Onderdak en verzorging

De politie maakt zich ernstig zorgen en wil heel graag met haar in contact komen om vast te stellen of ze veilig is. 'Het gaat om een moeder met twee jonge kinderen die zomaar ineens spoorloos verdwenen zijn. Dat is natuurlijk opmerkelijk,' zegt politiewoordvoerder Frank de Valk.

'Daarnaast hebben die jonge kinderen natuurlijk een goed onderdak en verzorging nodig. Zolang we niet weten of die basisbehoeften er zijn vinden we dat best zorgwekkend.'