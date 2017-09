Provincie vergadert weer op het oude nest

ARNHEM - Het vernieuwde Huis der Provincie is vandaag officieel in gebruik genomen door Provinciale Staten van Gelderland. De Statenleden moesten vanwege een verbouwing de afgelopen twee jaar uitwijken naar het gemeentehuis van Arnhem.

Koning Willem-Alexander opende vorige week het verbouwde en vernieuwde Gelderse Provinciehuis. De kosten van de verbouwing en de nieuwbouw waren zo'n 40 miljoen euro.

De Provinciale Staten vergaderen vandaag voor het eerst in het gebouw en besluiten over de najaarsnota. De verwachting is dat de inkomsten hoger zijn en dat er dus ook meer subsidies uitgekeerd kunnen worden.

Steun voor pluimveehouders

Daarnaast staan er debatten op de agenda, onder meer over de plannen voor een rondweg in Wageningen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland trok vlak voor de zomer de regie van dit project naar zich toe omdat er geen vertrouwen is dat de gemeente Wageningen er zelf uitkomt. Maar verschillende partijen pleiten ervoor om Wageningen toch nog een kans te geven.

Daarnaast wordt er ook gedebatteerd over de gevolgen van de fipronilaffaire op de Gelderse kippenboeren. Onder andere de ChristenUnie en de SGP willen dat de provincie de getroffen pluimveehouders financieel helpt.

De vergadering is te volgen via de website van de provincie Gelderland.