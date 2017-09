Raar hek per direct weg, spoedoverleg over andere hekken

HUISSEN - De gemeente Overbetuwe gaat vandaag nog de verkeerd geplaatste hekken weghalen bij de Wegenschouw in de Huissense wijk Loovelden. Het plaatsen van de hekken leverde boze reacties op uit de buurt omdat ze volgens bewoners totaal hun doel misten.

De gemeente zette de hekken neer na klachten over hard rijdende scooters en brommers. Maar daar helpen de hekken bij de Wegenschouw niet tegen, want iedereen kan er gewoon langs.

Ook over andere hekken rond het park zijn klachten. De bochten tussen de hekken zouden niet te nemen zijn voor mensen in een scootmobiel of met een aangepaste fiets.

'Fouten in de uitvoering'

De gemeente erkent nu 'dat er in de uitvoering fouten zijn gemaakt' en heeft vanavond een spoedoverleg met het wijkplatform. Dan wordt ook besproken of de situatie bij de andere hekken moet worden aangepast.

Voor het plaatsen van de hekken rond het park was 15.000 euro uitgetrokken. Dat geld is nog niet helemaal op, maar als veel hekken verplaatst moeten worden dan kan het zijn dat de gemeente over dat budget heengaat.

