Rondlopen in een reuzenhart

Foto: ziekenhuis Rivierenland

TIEL - Met een hart van zes meter doorsnee vestigt ziekenhuis Rivierenland in Tiel vandaag de aandacht op het vrouwenhart. Het is vandaag Dress Red Day in het Tielse ziekenhuis en dat betekent dat alle medewerkers van de afdeling Cardiologie in het rood gekleed gaan.

Cardiologen, diëtisten, fysiotherapeuten vertellen allemaal vanuit hun eigen expertise over het hart. Belangstellenden kunnen na de uitleg rondlopen in het grote hart om te zien hoe het allemaal werkt. Hart- en vaatziekten zijn een grote risicofactor voor de gezondheid. In de regio Rivierenland zijn relatief veel patiënten met hart- en vaatziekten. Het ziekenhuis pakt alle mogelijkheden aan mensen te stimuleren gezonder te leven. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen anders omgaan met hartklachten dan mannen en er zijn ook verschillen in het functioneren van het vrouwelijk en het mannelijk hart. Cardiologen leggen die verschillen vandaag in ziekenhuis Rivierenland uit. Morgen is er in het ziekenhuis ook een scholingsbijeenkomst over het hart waar zeker 50 huisartsen en veel ziekenhuispersoneel aan deelneemt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl