VIDEO: Betoverende sfeer door living statues

Foto: Omroep Ede

EDE - In de binnenstad van Ede is vrijdagavond voor de vijfde keer op rij het gratis festival Statues by Night gehouden. Ook dit jaar trok het evenement veel bekijks.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Door het centrum verspreid stonden living statues. Met de invallende avondduisternis en de juiste belichting gaf dat een magisch effect. Anders dan voorgaande jaren had het evenement dit keer geen thema, zodat de artiesten meer creatieve vrijheid hadden. Bekijk de beelden van de living statues (tekst gaat verder onder de video):



Kinderen konden zich dit jaar ook laten opmaken als levend standbeeld om vervolgens voor het publiek op te treden. De living statues stonden van 19.30 tot 23.00 uur in het centrum. Kinderen konden zich dit jaar ook laten opmaken als levend standbeeld om vervolgens voor het publiek op te treden. De living statues stonden van 19.30 tot 23.00 uur in het centrum.