Ondernemers willen schadevergoeding na werkzaamheden

EDE - Twee ondernemers uit Bennekom willen een schadevergoeding van de gemeente Ede omdat ze veel hinder hebben ondervonden door langdurige werkzaamheden in de wijk.

De herbestrating van een aantal straten in Bennekom duurde enkele maanden. De winkels waren in die periode slecht bereikbaar en er lag veel rotzooi in de straat.

Minder omzet

De omzet van onze bedrijven daalde en er waren extra kosten omdat winkelvloeren, stoepen en opritten dagelijks een aantal keren moesten worden schoongemaakt, schrijven de ondernemers in een brief aan het college van B&W.



Volgens de twee duurden de werkzaamheden onder andere lang doordat de gemeente het werk zo goedkoop mogelijk liet uitvoeren. 'Wij zijn van mening dat wij aanspraak moeten kunnen maken op een schadevergoeding', aldus de ondernemers.