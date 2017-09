Liedjesschrijvers opgelet! Radboud Universiteit zoekt lied

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit in Nijmegen is op zoek naar een lied dat kan worden gezongen bij feesten en plechtigheden. De universiteit, die volgend jaar 95 jaar bestaat, heeft een wedstrijd uitgeschreven. Dat meldt het universiteitsblad Vox.

Iedereen mag meedoen met de wedstrijd, die wordt georganiseerd in verband met het lustrumjaar 2018, maar de universiteit heeft wel een aantal eisen aan het aankomende universiteitslied gesteld.

'Belangrijk is dat het lied nieuw is en goed is mee te zingen', zegt wedstrijdorganisator Bart Beaten van Student Life in het studentenblad. Verder moet het lied Nederlands- of Engelstalig zijn en mag het maximaal vier minuten duren. 'Maar we moeten het ook makkelijk op kunnen knippen. Zodat je ook een versie van een halve of hele minuut kan presenteren', gaat Baeten verder.

Duizend euro

Liedjesschrijvers hebben tot 1 december de tijd om een tekst met melodie in te zenden, daarna buigt een jury zich over de inzendingen. Zij kiest de vijf beste liedjes uit. Het publiek kan vervolgens op zijn favoriet stemmen. Op 15 maart wordt er een finaleavond georganiseerd. Een nieuwe jury zal dan samen met het publiek bepalen welke van de vijf liedjes het nieuwe Radboudlied wordt.

De winnaar gaat met een cheque van 1000 euro naar huis. De nummers twee en drie krijgen 500 euro. Baeten: 'Dit bedrag maakt het voor beginnende singer-songwriters denk ik interessant om een lied te maken.'