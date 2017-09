Vitesse zonder Kruiswijk naar Nice

ARNHEM - Vitesse reist vandaag met een vrijwel fitte selectie af naar Nice. Alleen Arnold Kruiswijk ontbreekt. De verdediger kampt al enkele weken met een rugblessure.

Linksback Alexander Büttner had last van zijn nek, maar is wel weer inzetbaar. Ook Bryan Linssen, die last had van zijn oog, kan meedoen.

De Arnhemse club neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen de Franse topclub OGC Nice. Het eerste duel, thuis tegen Lazio Roma, werd nipt met 3-2 verloren. Vanavond werkt Vitesse een besloten training af in het stadion van Nice.

Vitesse reist met deze 21-koppige selectie af naar Frankrijk:

Remko Pasveer, Michael Tornes, Jeroen Houwen, Fankaty Dabo, Julian Lelieveld, Matt Miazga, Maikel van der Werff, Guram Kashia, Alexander Büttner, Lassana Faye, Thulani Serero, Thomas Bruns, Navarone Foor, Charlie Colkett, Mukhtar Ali, Mason Mount, Bryan Linssen, Milot Rashica, Mitchell van Bergen, Tim Matavz en Luc Castaignos.

