Het houdt maar niet op: voor derde nacht op rij autobranden in Culemborg

CULEMBORG - Culemborg is voor de derde nacht op rij opgeschrikt door autobranden. In de nacht van dinsdag op woensdag was het raak op de Eemweg en de Otto van Reesweg, in de wijk Parijsch.

Op de Eemweg stonden kort na middernacht twee auto's in brand. Het is niet duidelijk of het vuur is overgeslagen of dat beide auto's in brand zijn gestoken.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat een auto door de brand verloren ging. De andere auto raakte zwaar beschadigd.

Later die nacht was er nog een autobrand op de Otto van Reesweg, vlakbij de Eemweg.

Andere wijken

Vorige nacht gingen twee auto's in vlammen op op de Burgemeester Schorerlaan en de nacht daarvoor ook twee auto's op de Dalkruid, beide in andere wijken in Culemborg.

In anderhalf jaar tijd gingen zeker 60 auto's in vlammen op in Culemborg.

