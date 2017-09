Oproep voor mailbom: 'Bestook Kamerleden met e-mails over vliegroutes'

Jager roept op om de Kamerleden te bestoken met e-mails, zodat inwoners van de gebieden waar de vliegtuigen straks naar alle waarschijnlijkheid zullen overvliegen hun ongenoegen kenbaar maken.

De 'bom' moet voor donderdagmiddag verstuurd zijn, want dan debatteert de Kamer weer over Lelystad Airport. Het motto is 'maak de Kamerleden deelgenoot van uw zorgen'.

Paarden op hol

Ruud Jager is normaal gesproken in de weer met zijn paarden en de Eper Paardenvierdaagse, waar hij voorzitter van is. Maar nu gaat het om iets heel anders: de vliegtuigen die straks relatief laag zullen overvliegen om Lelystad Airport te bereiken.

Maar ook dat onderwerp heeft met paarden te maken: Volgens een raadslid uit het dorp kunnen dieren op hol slaan van de vlieggeluiden. Een voorstelling van zaken die dinsdagavond door Hans Alders van de Alderstafel direct van tafel werd geveegd. 'Ik twijfel ten zeerste of dat mogelijk is.'

De Alderstafel is een overleg waar wordt gepraat over de ontwikkeling van vliegveld Lelystad.

Het pamflet met de oproep

