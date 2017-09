Eigenaren Chickfriend nog zeker twee weken in de cel

ZWOLLE - De twee eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend blijven nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechtbank in Zwolle vandaag beslist. Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert zitten al sinds 10 augustus vast.

De mannen worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het bestrijden van bloedluis in kippenstallen met fipronil. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden biocide.

Weer contact met de buitenwereld

De verdachten zitten niet meer in beperking, zegt advocaat Aart van Voorthuizen. Tot eind augustus mochten de twee niet met de buitenwereld communiceren om het onderzoek niet te frustreren. 'Die beperking is er gelukkig af maar over het onderzoek wil ik weinig kwijt', sprak de raadsman.

Het Openbaar Ministerie, dat nog meer getuigen wil horen, wilde dat de voorlopige hechtenis van het duo met 30 dagen werd verlengd.

Kippen geruimd en eieren vernietigd

De afgelopen tijd zijn talloze eieren vernietigd en miljoenen kippen geruimd. Veel pluimveebedrijven waar fipronil is gebruikt, zitten nog steeds op slot.

Emeritus hoogleraar strafrecht en strafrechtproces Theo de Roos vertelde op Radio Gelderland over wat de mannen boven het hoofd kan hangen:

Zie ook: