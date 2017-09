Laagvliegroutes over Gelderland liggen toch niet zo vast als gedacht

In het theater zijn zo'n 700 mensen die zich allemaal willen laten informeren over de vliegroutes, die over onder meer Apeldoorn, Teuge en Ede zullen gaan. De routes zijn dus niet in beton gegoten, maar tot nog toe leek het steeds alsof dat wel zo was.

Luister naar de ambtenaar van het ministerie over de vliegroute:

De aanwezigen dringen aan op hogere vliegroutes, om de overlast voor hen minimaal te houden. Om hun misnoegen kenbaar te maken, vlogen er rond 20.00 uur vele papieren vliegtuigjes door de zaal.

Noodzaak

Inwoners van delen in Gelderland, Overijssel en een stukje van Friesland maken zich zorgen om de routes, omdat het betekent dat vliegtuigen laag zullen overvliegen. Dat is volgens het ministerie noodzakelijk om in- en uitkomend vliegverkeer van Schiphol niet tot last te zijn. Voor vliegveld Teuge kan het betekenen dat er niet langer parachute gesprongen kan worden.

Tekst loopt door onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Dinsdag werd bekend dat staatssecretaris Sharon Dijksma afgelopen dinsdag de vliegroutes van Lelystad Airport boven de Veluwe opnieuw wijzigde. Het gevolg is dat Ede een tweede vliegroute over haar grondgebied krijgt. De consequentie: dagelijks tot 72 vliegtuigen die overvliegen.

Zie ook: