Onvrede over tarieven hulp bij huishouden

WAGENINGEN - Inwoners van Wageningen die hulp bij het huishouden krijgen, ontvangen die met ingang van 1 januari waarschijnlijk van een andere organisatie. De huidige aanbieder Opella heeft besloten niet in te schrijven op de aanbesteding voor 2018-2021.

Volgens Opella zijn de tarieven niet toereikend doordat de gemeente nieuwe eisen stelt. Zo moet de zorgorganisatie voor het geboden tarief meer administratieve taken op zich nemen, zegt de organisatie die sinds 2009 in Wageningen de hulp bij het huishouden verzorgt. Ook komen er volgens Opella andere, zwaardere taken voor de medewerkers.

Opella zegt de beslissing te betreuren. De organisatie benadrukt dat de huidige klanten erg tevreden zijn over haar diensten in Wageningen. Op de website ZorgkaartNederland.nl krijgt Opella een 8,1.

